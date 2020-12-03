Умер известный врач из Кемерова Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ушел из жизни врач анестезиолог-реаниматолог, более 30 лет отдавший медицине. О смерти Владимира Шевелева сообщает Министерство здравоохранения Кузбасса.

«Министерство здравоохранения Кузбасса, Областная организация профсоюза работников здравоохранения, государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница № 11» и вся медицинская общественность выражают искренние соболезнования родственникам в связи со смертью Шевелева Владимира Викторовича», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте здравоохранения Кузбасса.

Владимир Шевелев посвятил работе в медицине более 30 лет своей жизни. В течение 15 лет он возглавлял отделение анестезиологии и реанимации Кемеровской городской клинической больницы № 3 имени М.А. Подгорбунского. Кроме того, с 2005 года он работал в должности заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности. Кемеровской городской клинической больнице № 11.

Коллеги запомнили Владимира Шевелева как человека отзывчивого, грамотного специалиста, который всегда был готов поделиться опытом. Даже будучи на заслуженном отдыхе, он продолжал дежурства в отделении реанимации.

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его родных, близких, коллег, друзей и всех знавших Владимира Викторовича.