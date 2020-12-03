Сергей Цивилев выступит в прямом эфире с бюджетным посланием жителям Кузбасса. ФОТО: пресс-служба администрации Кузбасса.

В четверг, 3 декабря, губернатор Кузбасса обратится с бюджетным посланием к жителям региона. Прямая трансляция начнется в 11 часов.

По сложившейся традиции Сергей Цивилев выступит на 14-ом заседании Парламента Кузбасса с бюджетным посланием. Кроме того, он расскажет об итогах работы регионального Правительства за прошедший года. Во время выступления он подведет итоги работы по разным отраслям, поднимет самые важные вопросы, которые касаются промышленного производства, образования, ЖКХ, здравоохранения, строительства и энергетики, культуры и спорта и других сфер жизни. Кроме того, Сергей Цивилев сообщит о планах на 2021 год.

Присоединиться к Заседанию парламентариев и услышать бюджетное послание можно в прямом эфире телеканала «Кузбасс. Первый» 3 декабря в 22.00.