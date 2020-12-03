Кузбасс сохранит объемы перевозки угля в 2021 году Фото: Екатерина РОМАНОВА

В 2021 году объемы вывоза кузбасского угля в восточном направлении останутся на уровне этого года. Соглашение, регулирующее этот вопрос, было подписано 2 декабря между губернатором Кузбасса Сергей Цивилев и гендиректор ОАО «РЖД».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и гендиректор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали соглашение, в рамках которого на 2021 год продлеваются основные параметры по вывозу продукции угольных предприятий. Так, в следующем году по железной дороге должно быть отправлено не менее 53 миллионов тонн каменного угля на экспорт в восточном направлении до 3,55 миллиона тонн – во внутрироссийском сообщении.

При этом объемы перевозок будут распределяться помесячно, исходя из необходимости проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре.

- Мы отстояли нашу позицию и сохранили те же объемы, что и в 2020 году. Это позволит обеспечить стабильность отрасли и защитить интересы шахтёров и их семей, потому что от вывоза угля в восточном направлении зависит благосостояние полутора миллионов человек, связанных с угольной промышленностью, - отметил Сергей Цивилев.