Хоккеист из Кузбасса Кирилл Капризов прилетел в США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский нападающий Кирилл Капризов прибыл в США, чтобы выступать за клуб НХЛ «Миннесота».

Летом воспитанник новокузнецкой школы хоккея подписал контракт новичка с «Миннесотой» на два года. В прошлом сезоне он не мог играть за новый клуб и занимался оформлением визы. Сейчас же ему предстоит найти жилье, пройти акклиматизацию на новом месте. Кроме того, Кирилл Капризов прежде, чем начать тренировки, может отправиться на 14-дневный карантин.

Отметим, что точная дата начала сезона 2020/2021 НХЛ пока не названа, однако иностранные спортсмены лиги уже прибывают в свои клубы, чтобы приступить к тренировкам.

Напомним, хоккеист из Кузбасса Кирилл Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне 2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». Два сезона он провел в родной команде, а потом перешел в «Салават Юлаев», где отыграл один сезон После этого Капризов перешел в ЦСКА и в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.

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