67-летняя новокузнечанка умерла после ДТП с грузовиком. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

В Новокузнецке произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и пешехода. Это случилось на проспекте Запсибовцев.

Страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 67-летней женщины, произошло около 13.35 на проспекте Запсибовцев. Новокузнечанка решила перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она уже находилась на проезжей части, когда ее сбил ехавший со стороны улицы Авиаторов грузовик.

- В результате ДТП пешеход, женщина 67 лет, от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим, что за 10 месяцев 2020 года на территории Кемеровской области зарегистрировано 580 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В них 74 человека погибли и 530 получили травмы различной степени тяжести.