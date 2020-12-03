Двое мужчин и одна женщина с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба Кузбасса, в регионе за минувшие сутки скончались еще три человека, у которых ранее подтвердился коронавирус.

С начала пандемии в регионе умерли 387 человек, о троих из которых стало известно на утро 3 декабря.

У мужчины 1953 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1951 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета II типа.

У женщины 1967 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и хронической болезни почек.

Напомним, всего за сутки в Кузбассе зафиксировано 172 новых случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 21 468 человек.

Одновременно с этим 169 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 17 826 человек. В настоящее время медицинскую помощь получают 3255 больных коронавирусом. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 13 850 человек.

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