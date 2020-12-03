В каких 26 районах Кузбасса выявили новые случаи коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кузбассе еще у 172 жителей региона тесты на коронавирус оказались положительными. При этом в лидеры по числу новых заболевших вырвался Кемерово.

В Кемерове за сутки врачи диагностировали коронавирус у 27 человек. В Кемеровском муниципальном округе – у троих. Общее число заболевших – 4306 и 267 человек соответственно.

В Новокузнецке ковид подтвердился у 18 человек, в Новокузнецком муниципальном районе – у шестерых. Общее число заболевших – 4551 и 286 человек соответственно.

Врачи диагностировали коронавирус у 10 жителей Междуреченска. Общее число заболевших с начала пандемии – 2236.

По девять новых заболевших в Юрге и Киселевске. С начала пандемии здесь диагноз подтвердился у 392 и 959 человек соответственно.

В Белове COVID-19 диагностировали у восьми жителей. В Беловском муниципальном округе – у одного. Общее число заболевших – 1269 и 277 человек соответственно.

В Ленинске-Кузнецком коронавирус подтвердился у семи человек, и еще у четверых – в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. Общее число заболевших – 947 и 149 соответственно.

Также по семь человек заболели в Калтане, Мысках и Таштаголе. Общее число заболевших – 224, 378 и 181 человек соответственно.

В Прокопьевске шесть новых заболевших коронавирусом, а в Прокопьевском муниципальном округе – три. Общее число заболевших – 188 и 100 человек соответственно.

Кроме того, по шесть новых заболевших за минувшие сутки выявили в Анжеро-Судженске, Березовском и Осинниках. Общее число заболевших – 981, 245 и 684 человек соответственно.

По пять новых заболевших в Полысаеве и Топках. В Общей сложности с начала пандемии здесь заболели 236 и 154 человека соответственно.

Четыре случая заболевания подтвердились в Краснобродском. Общее число заболевших – 114.

По три случая заболевания в Яйском и Яшкинском муниципальных округах. Общее число заболевших – 173 человека.

По одному случаю заболевания в Ижморском и Крапивинском муниципальных округах. Общее число заболевших – 58 и 69 человек соответственно.