Россельхозбанк запускает акцию «Счёт в Вашу пользу» с кэшбэком 20% для юридических лиц и предпринимателей

С 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года в Россельхозбанке действует новогодняя акция «Счёт в Вашу пользу» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предложение позволяет новым корпоративным клиентам воспользоваться бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием и получить кэшбэк в размере 20%.

В рамках акции новый клиент Россельхозбанка открывает расчетный счет в рублях и выбирает один из четырех тарифных планов обслуживания: «Базовый комфорт», «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима». На протяжении 2 месяцев с момента подключения тарифного плана банк не взимает оплату за его использование.

При выборе тарифного плана клиент может оформить бизнес-карту, что позволяет получить кэшбэк за операции по оплате товаров и услуг, совершенных с помощью самой карты или ее реквизитов. При этом кэшбэк начисляется только за те транзакции, которые были совершены в первые 30 дней с момента активации карты. Максимальная сумма кэшбэка зависит от выбранного тарифного плана.

Подробности акции можно узнать здесь.

Партнерский материал.

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