Подросток-форточник ограбил фруктовую лавку в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Фрукты, орешки и деньги - вот что досталось подростку, проникшему ночью во фруктовый киоск. В скором времени он предстанет перед судом.

16-летний прокопчанин шел ночью по улице и увидел фруктовый киоск. Он был закрыт, а подростку очень хотелось фруктов и денег, поэтому он выдавил пластиковую форточку у входной двери и забрался в торговый зал. Там он осмотрел прилавок, сложил в пакет фрукты и орешки - в общей сложности на 20 тысяч рублей, а потом забрал из кассы выручку - 9 тысяч рублей. После этого подросток выбрался через форточку на улицу.

Утром продавец увидела, что фруктовую лавку взломали, и обратилась в полицию. Все приключения гуттаперчевого мальчика попали на камеру видеонаблюдения, установленную в лавке. Так что личность юноши не составило труда установить, а самого его задержать - как оказалось, он стоит на профилактическом учете. И тут выяснилась любопытная деталь: за месяц подросток успел совершить целых три такие кражи. В отношении мамы ребенка составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

- Следователем отдела полиции «Центральный» ОМВД России по Прокопьевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.