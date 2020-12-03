Сергей Цивилев рассказал о мерах поддержки в период пандемии коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сергей Цивилев рассказал о мерах поддержки, которые были введены в регионе в период пандемии коронавируса. В четверг, 3 декабря, губернатор выступил с бюджетным посланием к жителям области.

Губернатор отметил, что за все время сложной эпидемиологической ситуации из федерального бюджета в регион поступило более 18 миллиардов рублей.

- Как и весь мир, Россия и Кузбасс оказались перед лицом глобального вызова, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции. Даже предварительные оценки показывают, что коронавирус серьезно отразится на экономическом росте во всем мире. Кузбасс одним из первых среди российских регионов приступил к борьбе с негативными последствиями пандемии. Особое внимание мы уделили исполнению президентских решений по оказанию финансовой помощи семьям с детьми, которые позволили многим кузбассовцам преодолеть этот непростой период.

Он добавил, что в целом на финансирование новых федеральных мер поддержки граждан было выделено 16,6 миллиарда рублей. Около 2,6 миллиарда из федерального и областного бюджетов было направлено на поддержку кузбассовцев с ограниченными возможностями здоровья.

- Отдельно отмечу, что суммарный объем дополнительной федеральной финансовой поддержки, которую получил Кузбасс в 2020 году, составил более 18,5 миллиарда рублей. В эту цифру включены и компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов, а также средства на мероприятия по борьбе с COVID-19, - сказал губернатор.

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