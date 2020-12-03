Зеленоглазый подросток исчез в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске 16-летнего подростка. Ребенок пропал в Кемерове.

По данным, которыми располагают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 16-летнего жителя города Кемерово Романа Гаптулбарова в последний раз видели 29 ноября. С тех пор подросток не выходил на связь, а его местонахождение на данный момент остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

В день исчезновения был одет в черно-красную куртку, красные штаны, серые кроссовки, черную шапку.

Если вам известно местонахождение подростка или вы готовы присоединиться к поискам, свяжитесь с волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудниками полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.