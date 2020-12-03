В Кузбассе изъяли контрафактные сигареты на 6,8 миллиона рублей. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе силовики изъяли партию контрафактных сигарет на 6,8 миллиона рублей. Против пытавшегося их сбыть мужчины возбуждено уголовное дело

В Прокопьевске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили информацию, что местный 37-летний предприниматель продает немаркированные сигареты

В ходе оперативно-розыскных мероприятий из киосков, магазинов и гаража в Прокопьевске и Новокузнецке было изъято более 190 тысяч пачек сигарет общей стоимостью около 6,8 миллиона рублей.

-В ходе следствия установлено, что обвиняемый приобретал партии немаркированных пачек сигарет, хранил в принадлежащем ему гаражном боксе, а затем сбывал через сеть торговых точек своей супруги и продавал знакомым предпринимателям, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

За незаконную деятельность мужчине грозит до шести лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.