В трех городах Кузбассе продлили режим неблагоприятных метеоусловий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В трех городах Кузбасса снова продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Он был установлен еще 22 ноября.

По сообщению министерства природных ресурсов и экологии региона, в соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

В связи с эти предприятиям областного центра рекомендуется снизить выбросы в атмосферу до 18.00 пятницы, 4 декабря.

Аналогичная ситуация сложилась еще в двух крупных промышленных городах – Прокопьевске и Новокузнецке. Для них режим «черного неба» также продлен до вечера пятницы.