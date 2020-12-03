Убийце и расчленителю из Кузбасса вынесли приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Беловский городской суд вынес обвинительный приговор мужчине, который год назад, в ноябре 2019 года, убил свою знакомую. Чтобы избавиться от трупа, он расчленил ее тело.

60-летний житель Бачатского ближайшие девять лет и шесть месяцев проведет в колонии строгого режима - такое решение вынес Беловский городской суд. Кроме того, его обязали компенсировать моральный вред - один миллион рублей.

Фрагменты тела обнаружили в мусорном баке. ФОТО: vk.com, "Шепот улиц Белово"

Напомним, трагедия произошла в ноябре 2019 года: местные жители обнаружили в мусорном контейнере фрагменты человеческого тела. Вскоре следователи задержали преступника и восстановили цепь событий.

В тот вечер 60-летний мужчина и 43-летняя женщина провожали знакомого в армию. После проводов они пришли к мужчине домой и стали выпивать. В какой-то момент женщина стала бить хозяина квартиры, а тот схватил точильный камень и ударил подругу несколько раз по голове. Женщина скончалась на месте.

Мужчина же лег спать, а когда проснулся, понял, что от тела надо избавиться. Он взял топорик и ножовку, расчленил тело и вынес его в мусорный контейнер. Задержали преступника в тот момент, когда он нес очередной фрагмент тела на мусорку.

- Пенсионер признан виновным в совершении убийства, ему назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал его компенсировать моральный вред в сумме один миллион рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбассовец расчленил тело подруги и выбросил его в мусорку

Пожилой житель города Белово в скором времени предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в том, что он убил свою подругу, расчленил ее тело и выбросил останки в мусорный бак. (подробности)

Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе

21 ноября один из жителей поселка Бачатский сообщил в полицию о страшной находке. В мусорном контейнере он обнаружил части тела человека. Мужчину, который, предположительно, расчленил тело, задержали возле мусорного контейнера. (подробности)