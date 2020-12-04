Чем дышали кузбассовцы в первые дни декабря Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг качества воздуха. И стало известно, чем жители Кузбасса дышали в первые дни декабря.

Режим неблагоприятных метеоусловий введен в Кузбассе 22 ноября и продлится, предварительно, до 18.00 4 декабря. Несмотря на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу промышленными предприятиями, в течение всего этого времени в воздухе накапливаются вредные вещества. Чем именно дышали кузбассовцы с 1 по 3 декабря, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Так, в Кемерове проведен отбор проб атмосферного воздуха в пяти точках по 17 загрязняющим веществам. Установлено превышение гигиенических нормативов:

- на территории Центрального района - 3,4 бенз(а)пирен;

- на территории Заводского района - 3,4 бенз(а)пирен;

- на территории Кировского района - 3,4 бенз(а)пирен.

В Новокузнецке отбор проб атмосферного воздуха проведен по 15 загрязняющим веществам. Здесь выявлено превышение гигиенических нормативов на территориях прилегающих к:

- Центральному промузлу - 3,4 бенз(а)пирен.

- Кузнецкому промузлу - 3,4 бенз(а)пирен.

- Северному промузлу - 3,4 бенз(а)пирен.

Жителям региона при таких показателях воздуха рекомендую отказаться от занятий спортом и тяжелым физическим трудом на улице, избегать длдительных прогулок, не проветривать помещения, пить больше жидкостей, ограничить использование личного транспорта.