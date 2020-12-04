Сроки открытия инфекционной больницы в Новокузнецке назвал Сергей Цивилев. ФОТО: Инстаграм Сергея Кузнецова

Во время трансляции бюджетного послания губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, когда откроются два новых медицинских учреждения в Новокузнецке – онкодиспансер и инфекционная больница.

Говоря о сроках открытия, Сергей Цивилев отметил, что оба медицинских учреждения откроются в скором времени. Так, онкодиспансер должен начать принимать пациентов уже в 2020 году, а инфекционная больница – в 2021.

- До конца года в Новокузнецке будет открыта поликлиника Клинического онкологического диспансера с современным оборудованием на 250 посещений в сутки. В следующем году также в Новокузнецке будет сдана инфекционная больница – уникальный для России объект, где медики смогут работать с патогенами 1 типа, - сообщил Сергей Цивилев.

Напомним, строительство инфекционной больницы началось в апреле 2020 года. Предполагалось, что она будет построена за шесть месяцев, однако сроки сдачи сдвинулись. В будущем здесь смогут принимать пациентов со всего юга Кузбасса.

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