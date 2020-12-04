В Кузбассе увеличили число коек для больных с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Число коек для пациентов с коронавирусом увеличили власти Кузбасса.

По данным, которые привел губернатор Сергей Цивилев во время бюджетного послания, в регионе наращивается коечный фонд, который готов принять пациентов с коронавирусом.

- Сегодня в регионе сформирован специализированный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией - 5 тысяч мест, - отметил губернатор Кузбасса.

При этом более 3 тысяч коек обеспечены дополнительными источниками кислородной поддержки. 493 койки оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Также глава региона отметил, что ежедневно кузбасские лаборатории проводят тесты на коронавирус. На сегодняшний день 15 кузбасских лабораторий выполнили уже более миллиона тестов по диагностике коронавируса.

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