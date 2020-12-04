Не знал, куда идти: инвалид потерялся на улицах Прокопьевска. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии

Беспокойно ходящего из стороны в сторону мужчину заметили жители Прокопьевска. Как оказалось, он попал в беду.

45-летний житель Прокопьевска вышел на улицу и потерялся. У мужчины имеется инвалидность, и он не всегда может ориентироваться в пространстве. Уже наступила ночь, а он все ходил из стороны в сторону, не зная, куда пойти. Пока его не заметил экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Гвардейцы подошли к мужчине, чтобы узнать, не нуждается ли человек в помощи. Но из всех вопросов незнакомец смог ответить только на один - назвал свое имя. И тут-то выяснилось, что мужчина находится в оперативном розыске. Как оказалось, его родной брат вернулся домой и не обнаружил родственника. Обеспокоенный, он обратился за помощью к стражам порядка.

Потерявшегося горожанина передали брату, и семья воссоединилась, об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.