На разрезе в Кузбассе остановлены горные работы из-за угрозы жизни людей. Фото: УФССП России по Кемеровской области

В Кузбассе из-за угрозы жизни людей были остановлены горные работы на угольном разрезе. Ростехнадзор выявил ряд грубых нарушений промышленной безопасности.

Беловский территориальный отдел горного надзора за добычей открытым способом Сибирского управления Ростехнадзора установил, что на одном из разрезов добыча угля велась с нарушениями. В частности, в профильной линии горного участка образовалась опасная зона, на которой были обнаружены трещины и просадки, по западному и восточному бортам участка не выполнены плановые объемы по вскрыше и добыче угля, в юго-западной части участка не осуществлена разноска вышележащих горизонтов; не выстраиваются предусмотренные проектом 10-15-метровые бермы безопасности.

Выявленные нарушения могли привести к обрушению горной массы, травмированию и гибели людей.

Кроме того, было выявлено, что местный экскаватор, у которого вышел нормативный срок, использовался без прохождения экспертизы. Также не было отрегулировано и не опломбировано реле давления, был сломан поручень у лестницы, ведущей на экскаватор, происходила течь масла с подъемной лебедки, не был исправен тормоз привода поворота. Нарушения могли привести к поражению электрическим током, возникновению пожара, повреждению конструкций и рабочего оборудования, гибели людей.

Ленинск-Кузнецкий городской суд распорядился приостановить горные работы на 90 суток, а эксплуатацию экскаватора - на 30 суток.

- Судебные приставы приостановили деятельность опасного объекта. Руководитель разреза был предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.