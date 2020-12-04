Женская бригада начала обучение на водителей автобусов в Новокузнецке. Фото: Администрация Новокузнецка/ Instagram

В Новокузнецке к обучению на водителей приступила женская бригада. После прохождения курса они сядут за руль автобусов перевозчика «Питеравто».

Женская группа приступила к обучению в новокузнецкой автошколе ДОСААФ на права категории D. Она создана на базе автоколонны ПАТП-1. Желающим сесть за руль новых автобусов будущий работодатель готов компенсировать половину затрат на оплату обучения на категорию D.

По словам начальника автошколы Юрия Корнеева, от женщин на обучение поступило уже 38 заявок.

- Звонки от желающих продолжаются. По мере возможности мы будем удовлетворять потребности города в подготовке кадров. Программы обучения совершенно одинаковые как для мужчин, так и для женщин, поскольку требования совершенно одинаковые как к безопасности дорожного движения, так и профессиональной подготовке самих водителей. Все проходит в соответствии с программой обучения, необходимым количеством часов, которые нужно накатать, и с нормативами сдачи экзаменов в ГИБДД, - пояснил он.

Обучение теории будет длиться месяц, а потом еще два месяца женщины будут осваивать практическое вождение. Каждая должна приобрести опыт вождения автобуса в сумме не менее 40 часов.

- Особенность здесь заключается в том, что курсантам предстоит осваивать машины с использованием газомоторного топлива, по данной теме им будет прочитан специальный курс об особенностях двигателей с газомоторным топливом, - пояснили в пресс-службе администрации города.

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