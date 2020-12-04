Четыре пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе, самому старшему было 79 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе скончались еще четыре пациента с коронавирусом, самому старшему из них было 79 лет. Сводку на утро 4 декабря опубликовал оперативный штаб области.

- У мужчины 1941 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1951 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1965 года рождения из Ижморского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1950 года рождения из Крапивинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - рассказали подробности эксперты.

Также за сутки еще 177 жителей области заболели, итого общее число зараженных с начала пандемии достигло 21 645 человек. Выздоровели 173 человека, которым ранее был поставлен диагноз, а всего с середины весны - 17 999.

Сейчас медицинскую помощь получают 3255 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 939 человек.