Оперштаб назвал города и районы Кузбасса с новыми заболевшими и умершими от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб назвал города и районы с новыми заболевшими коронавирусом, а также умершими. Это опубликовано в сводке по эпидемиологической ситуации на утро 4 декабря.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 45, Кемерово - 37, Белово - 18, Осинники - 13, Междуреченск и Прокопьевск - по девять, Таштагольский район - восемь, Березовский - шесть, Тайга, Юрга, Ленинск-Кузнецкий и Яшкинский муниципальные округа - по четыре, Киселевск и Ленинск-Кузнецкий - по три, Анжеро-Судженск, Новокузнецкий район и Топкинский муниципальный округ - по два, Беловский район, Прокопьевский, Промышленновский и Яйский муниципальные округа - по одному.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 645 человек. Также за сутки выздоровели 173 пациента, а за все время 17 999. Скончались еще четыре человека, общее число летальных случаев достигло 391.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 3255 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 939 человек.

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