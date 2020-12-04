В Кемерове построят новую набережную с видовыми площадками. Фото: zakupki.gov.ru

В Кемерове планируется построить новую набережную с видовыми площадками. Она должна появиться летом следующего года.

Власти областной столицы объявили аукцион на строительство новой набережной реки Томи. Согласно технической документации, опубликованной на портале госзакупок, она будет располагаться вдоль Московской площади на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой.

Объявленная цена контракта - 295 219 970 рублей. Компания, победившая в торгах, должна будет приступить к работам по строительству набережной с 18 января 2021 года и завершить их 30 июня того же года. В том числе проектом предусмотрено устройство на набережной видовых площадок общей площадью 118 квадратных метров.

Аукцион в электронной форме будет проведен 11 декабря.