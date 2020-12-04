Двух девочек сбили на перекрестке в Новокузнецке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке водитель иномарки Lexus RX450h сбил двух 12-летних девочек. Школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 декабря, около 18.50, на проспекте Архитекторов.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus RX450h двигался со стороны улицы Олимпийской в направлении проспекта Авиаторов, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ведомстве.

Два пешехода - 12-летние девочки - доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.