Пыль, фторид фенола и сероводород: чем дышали кузбассовцы в ноябре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, чем дышали кузбассовцы в ноябре. Специалисты провели мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.

В Кемерове в ноябре в 3,6 раз была превышена предельно дрпустима концентрация пыли в Центральном, Рудничном и Кировском районах. Также в 2,2 раза был превышен уровень загрязнения атмосферы оксидом углерода в Центральном и Кировском районах. Помимо этого, в Центральном районе зарегистрированы повышенные уровни загрязнения атмосферы углеродом (сажей) и фенолом. Максимальная концентрация этих примесей составила 1,1 ПДК и 1,6 ПДК соответственно.

В Новокузнецке во всех районах кроме Куйбышевского было зафиксирован 2,9 ПДК фторида фенола. В Центральном, Кузнецком и Орджоникидзевском районах в 3,8 выше предельно допустимого оказался уровень оксида углерода в воздухе. В Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах зарегистрированы повышенные уровни загрязнения воздуха пылью. Максимальная концентрация этой примеси составила 2,2 ПДК. А в Орджоникидзевском районе в полтора раза оказался повышен уровень сероводорода.

В Прокопьевске на всех территории города в четыре раза был превышен предельно допустимый уровень концентрации пыли. В Центральном районе в два раза – уровень оксида углерода.

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