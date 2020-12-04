В Кемерове на два дня перекроют улицу из-за ремонта теплотрассы Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемерове из-за запланированного ремонта теплотрассы на два дня перекроют улицу. Об этом сообщает городская мэрия.

-Вниманию автомобилистов! 9 и 10 декабря будет перекрыт сквозной проезд на участке улицы Сарыгина, - говорится в обращении к автовладельцам. - Специалисты АО «Кузбассэнерго» проведут ремонт участка теплотрассы на улице Сарыгина в районе дома №98 по проспекту Кузнецкому.

Для проведения ремонтных работ с 9 до 10 декабря сквозное движение будет ограничено на участке улицы Сарыгина от проспекта Кузнецкого до улицы Рукавишникова.

Сотрудники МБУ «Центр организации дорожного движени» просят кемеровчан заранее выбирать альтернативный маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения.