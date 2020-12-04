ГИБДД просит кузбассовцев остаться дома Фото: Александр ГЛУЗ

ГИБДД просит кузбассовцев остаться дома. В выходные на дорогах региона будет небезопасно.

По прогнозам синоптиков, в субботу 5 декабря на территории Кузбасса ночью ожидается -17... -22, местами -23...-28. Днем -13…-18, местами -6… -11 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, однако ожидаются дым, дымка и туман с ухудшением видимости до 500 – 1000 метров.

В воскресенье ночью прогнозируется -21…-26, местами -14…-19, днем -10…-15, местами -4…-9. Днем пройдет небольшой снег.

-При низких температурах на дорогах возможно ухудшение видимости из-за паров выхлопных газов транспортных средств, - напомнили в ведомстве. - Особую осторожность следует проявлять при приближении к остановкам общественного транспорта, где из-за клубов пара работающих двигателей автобусов возможно не заметить появление на проезжей части пешеходов.

Также водителям следует выбирать безопасные скорость и дистанцию, избегать резких маневров на заснеженной и оледеневшей дороге.

-При ухудшении видимости используйте противотуманные фары, либо аварийную сигнализацию. Перед поездкой проверьте исправность транспортного средства: работу системы отопления, стеклоочистителей и световых приборов, - добавили специалисты.

При возникновении в пути непредвиденных ситуаций необходимо сразу обратиться за помощью к сотрудникам оперативных служб или госавтоинспекции. Единый номер экстренных служб 112, телефон дежурной части управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области: 8 (384-2) 718-518, 718-519.