Главную стоматологическую поликлинику Кузбассе реорганизуют Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе реорганизация ждет главную стоматологическую поликлинику области. Распоряжение об этом 4 декабря подписал губернатор Сергей Цивилев.

Согласно документу, ГАУЗ КО «Областная клиническая стоматологическая поликлиника», расположенное в городе Кемерово по улице 50 лет Октября, 18, будет реорганизована путем присоединения к ней ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», которая находится в Кировском районе кемерово на улице Инициативной 16б.

-Установить, что государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая стоматологическая поликлиника» является правопреемником прав и обязанностей государственного автономного учреждения здравоохранения «Кемеровская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», - говорится в распоряжении.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексея Цигельника.