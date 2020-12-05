Просто так: В Кузбассе мужчина убил бездомного ударом в голову Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузбассовец просто так убил бездомного человека ударом ноги в голову. При этом конфликта между ними не было.

Перед судом предстанет 29-летний житель Белова за причинение вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Следствие установило, что в августе он вместе с приятелем пришел в заброшенное здание, чтобы поговорить с его обитателями и выяснить, зачем те забрали у их знакомого вещи и алкоголь. И пока товарищ обвиняемого вел беседу с одним из присутствующих, тот заметил 62-летнего мужчину, пытающегося встать с груды кирпичей.

-Испытывая неприязнь к образу жизни таких лиц, он ударил его ногой по голове. После чего они с приятелем ушли из заброшенного здания. На следующий день знакомые потерпевшего обнаружили его без признаков жизни, вызвали следственную группу. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего явилась черепно-мозговая травма, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Агрессивного горожанина вскоре задержали, свою вину он признал. Теперь его дальнейшую судьбу решит суд, куда на рассмотрение поступило уголовное дело.