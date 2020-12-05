Кузбассовцам станет проще развестись

Кузбассовцам теперь станет проще развестись Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителям Кузбасса станет намного проще развестись. С 2021 года они могут удаленно заказывать документы в любых органах ЗАГС страны.

В регионе досрочно завершили формирование Единого реестра органов записи гражданского состояния. Теперь различные процедуры станут проще и доступней. Но, впрочем, речь идет не только о разводах.

-Кузбассовцы смогут дистанционно запрашивать документы для себя или своих несовершеннолетних детей в любом ЗАГСе России. Например, получать справки о регистрации актов гражданского состояния — рождении ребенка, заключении брака. И если раньше на пересылку документов могло уходить более месяца, так как приходилось почтой отправлять запросы в другие субъекты страны, то теперь процедура упростится. Можно будет получить необходимый документ в день обращения, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как в свою очередь сообщила начальник Управления ЗАГС Кузбасса Яна Полещук, жителям региона не нужно будет обращаться в территориальные отделы, где они изначально проходили регистрацию. Например, если человек переехал, то может прийти за услугой в своем новом городе или районе и запросить услугу в ближайшем органе ЗАГС. Она будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных услуг.