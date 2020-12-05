Еще три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за прошедшие сутки скончались еще три пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Таким образом, общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 394.

-У женщины 1939 года рождения из Яйского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1958 года рождения из Чебулинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1947 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, - рассказали подробности в оперативном штабе региона.

Также по состоянию на утро 5 декабря заболело еще 175 человек, общее число зараженных с середины марта составило 21 820 человек. 161 пациент выписан, а за все время уже 18 160 человек.

Итого медицинскую помощь получают 3266 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13753 человека.