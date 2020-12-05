К отрезанному от мира кузбасскому поселку начали строить ледовую переправу. Фото: Пресс-центр Междуреченска/ vk.com

К кузбасскому поселку, который оказался отрезанным от мира из-за разрушившегося моста, начали строить ледовую переправу. Работы планируется завершить уже на следующей неделе.

Как рассказали в пресс-центр администрации Междуреченска, в поселке Майзас строят ледовую переправу через реку Томь.

Напомним, что местные власти в середине ноября сообщили о том, что поселки Майзас и Ортон оказались отрезанными от внешнего мира. Дело в том, что понтонный мост в поселке Майзас разорвало на две части. Двухдневное потепление в те дни привело к тому, что пробку из шуги, которая образовалась выше по течению, сорвало. Большую часть железного конструктора стащило водой и льдом к противоположной стороне, остальные детали прибило к берегу со стороны города.

Сейчас подрядчики УБТС сделали основание из четырех слоев досок, снега и льда. Сегодня залили последний слой, предстоит уложить деревянный настил для машин. Толщина «ледяной дороги» составит более 50 сантиметров.

-Закончить работы планируют на следующей неделе. После этого переправу проверят на прочность - пустят по ней тяжелую технику. Дорогу для проезда откроют после освидетельствования в присутствии инспектора ГИМС, - сообщили в пресс-центре Междуреченска.

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