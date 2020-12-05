От -26 до -11 градусов: жителей Кузбасса ждут температурные качели Фото: Мария АНАНОВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на второй выходной декабря. В воскресенье, 6 декабря жителей региона ждут настоящие температурные качели – перепады будут от -26 до -11 градусов.

В ночь на воскресенье по региону прогнозируется -21…-26 градусов, местами -15…-20. Днем воздух прогреется до -11…-16 градусов. Будет переменный ветер ночью со скоростью 2-7, а днем со скоростью 4-9 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.

В Кемерове ночью 6 декабря ожидается -22…-24 градуса, днем будет -14…-16. Синоптики обещают переменную облачность, осадков не ожидается.

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