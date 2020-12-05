Жительница Кузбасса взяла в кредит 350 тысяч рублей и перевела мошеннику Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кузбассе женщина стала жертвой мошенника – она взяла 350 тысяч в кредит, чтобы перевести затем злоумышленнику. Потерпевшая попалась на популярную схему «безопасный счет».

В дежурную часть полиции Киселевска обратилась 37-летняя местная жительница. Он рассказала, что накануне ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что злоумышленники оформили на ее имя кредит в 350 тысяч рублей. Звонивший пояснил, что для отмены операции киселевчанке необходимо самой обратиться в отделение банка и оформить заем на такую же сумму, а затем отправить деньги на некий «безопасный счет». Горожанка выполнила все указания звонившего и рассказала о случившемся своей родственнице. Однако та почувствовала неладно и посоветовала обратиться в полицию.

Сейчас звонившего разыскивают. Уже известно, что при использовании телефонов, с которых звонил злоумышленник, были обмануты жители нескольких регионов России. Также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальный срок по которой составляет пять лет лишения свободы.