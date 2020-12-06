В Кузбасс прибыло 10 тысяч упаковок лекарства от коронавируса. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Еще 10 тысяч упаковок лекарств, предназначенных для лечения коронавируса, прибыло в Кузбасс. Об это в своем Instagram сообщил заместитель губернатора Андрей Панов.

По словам чиновника, препарат дексаметазона в субботу, 5 декабря, прибыл в Кемерово. Он необходим для лечения, в том числе, коронавирусной инфекции.

«Губернатором Сергеем Евгеньевичем Цивилевым поставлена задача: обеспечить регион препаратами для лечения ОРВИ, гриппа и коронавируса. Министерство промышленности Кузбасса по договоренности с производителем из Хабаровска оперативно организовало доставку препарата «Дексаметазон», остро необходимого аптекам и лечебным учреждениям», - написал Андрей Панов.

Лекарство еще в пятницу отгрузили в Хабаровске, сейчас оно поступило на склад компании «Кузбассфарма», откуда будет распределено по аптекам и больницам.