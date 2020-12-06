1,8 миллиарда рублей направят на реконструкцию очистных сооружений в Кузбассе

1,8 миллиарда рублей направят на строительство очистных сооружений в Кузбассе. Фото: Андрей Панов/ Instagram

В Кузбассе в этом году будет направлено 1,8 миллиарда рублей инвестиций на реконструкцию очистных сооружений. Предполагается, что это поможет снизить объем сброса загрязненных вод на 14 процентов.

Заместитель губернатора Андрей Панов сообщил, что до конца года в регионе будут введены в эксплуатацию 16 новых и реконструированных очистных сооружений. Из них 14 – на угольных предприятиях. Общий объем инвестиций, направленных на эти цели - 1,8 миллиарда рублей. Снижение объема сброса загрязненных сточных вод составит порядка 14 процентов к уровню прошлого года.

«Многие проблемы, как справедливо отметил губернатор, вызваны расположением мест ведения горных работ вблизи населенных пунктов. Согласно действующему законодательству, рекомендуемые размеры санитарно-защитных зон составляют 1000 метров от угольных разрезов и 500 метров от шахтных терриконов» - сообщил чиновник в своем Instagram.

Также Андрей Панов добавил, что под руководством губернатора проведена работа совместно с Роснедрами, в результате чего теперь все новые лицензии на угледобычу выдаются только при учете санитарно-защитной зоны в два километра.