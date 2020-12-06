Выплаты по временной нетрудоспособности жители Кузбасса могут получить по почте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Кузбасса теперь могут получить выплаты по временной нетрудоспособности по почте. В их числе несколько выплат, в том числе, по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам и др.

Жители региона могут получать страховое обеспечение, выплачиваемое Фондом социального страхования РФ работающим гражданам, в ближайшем отделении Почты России.

Для этого вместе с листком нетрудоспособности при заполнении заявления работодателю на получение выплат необходимо указать «Почтовым переводом» и свой почтовый адрес. При поступлении денежных средств в почтовое отделение получателю будет доставлено извещение в почтовый ящик. Получить перевод можно лично по предъявлению паспорта или с помощью законного представителя по доверенности, заверенной в установленном законом порядке. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается.

-С начала текущего года выплаты от Фонда социального страхования жители нашего региона получали на почте почти 17 тысяч раз. Средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. При этом прямые выплаты гарантируют обеспечение права застрахованного лица на получение пособия независимо от финансового положения работодателя, – рассказала заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Кемеровской области Марина Чернякова.

К прямым выплатам, которые можно получить на почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.