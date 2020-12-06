Видео: Кемерово накрыл странный туман

Видео: Кемерово накрыл очень странный туман Фото: Ирина АВТУШКО

Вечером в субботу, 5 декабря, на Кемерово опустился странный туман – причем, даже не во всех районах. Горожане, которые смогли наблюдать это явление, были шокированы.

Началось все еще днем, одна из горожанок прислала видео угрожающей серой тучи, которая заволокла небо на проспекте Ленина, недалеко от вокзала.

Жители домов про проспекту Ленина жалуются, что нечем дышать Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

-Около 11.00 вышла на улицу погулять с собакой, воздух был очень влажный, над районом поднимались клубы пара, но через некоторое время всю эту массу начало относить в сторону от города, - рассказала жительница пятиэтажки по проспекту Ленина.

Уже ближе к пяти вечера о странном тумане начали сообщать в социальных сетях жители другого берега Томи, а именно - Рудничного района, который находится на возвышении и где обычно никакие выхлопы и туманы не оседают. Однако же именно здесь в районе 17.00 окружающую атмосферу затянуло так, что выглядывающие с балконов люди не смогли разглядеть собственных пальцев.

-Мы только из окна наблюдали, было необычно, - рассказал продавец магазина по улице Ногинской. – Знаете, пелена такая, будто дети баловались и кипяток в мороз на снег вылили, ничего вокруг не было видно.

Другие сравнивали природное явление с молоком. «Высунул руку с балкона – как в молоко попал, даже пальцев не увидел», - сообщил мужчина, проживающий по проспекту Шахтеров, 68.

Так выглядел пейзаж из окна на Радуге при странном тумане Фото: Ирина АВТУШКО

В Ленинском районе видимость была относительно хорошей. Фото: Анна ПОЗОЛОТИНА

Были жалобы в соцсетях и от жителей Ленинского района: «Вонь сильная, видимость низкая. Я сейчас с магазина шла - хотела даже фонарик включить на телефоне» - написала одна из горожанок в соцсетях. Пострадали в эти дни и пригородные части областного центра: «Я считал что Поляна недосягаема для смрада, однако на днях и в Андреевке глаза щипало и запах жженой резины был», написал один из участников группы «Мэру на заметку» в Facebook.