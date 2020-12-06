Кузбассовец пробрался в дом к соседке и разобрал печь Фото: Екатерина РОМАНОВА

Оставленный на зиму без присмотра дом привлек внимание одного из беловчан. Он забрался внутрь и совершил преступление.

Жительница города Белово является владелицей частного дома, однако постоянно там не живет. Вот и прошедшим летом она проверила, все ли в доме в порядке, закрыла его и надолго покинула. А когда вернулась, увидела, что с печи сняты колосники, дверцы, плиты. Кроме того, пропали все металлические предметы.

Женщина тут же обратилась в полицию. Несмотря на то, что времени с момента кражи прошло немало, установить личность и задержать воришку удалось. Им оказался 42-летний местный житель. Он признался, что долго наблюдал за пустующим домом, а потом проник в него и совершил преступление. Все, что можно было, он забрал и сдал в пункт приема цветных металлов.

- Следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.