Пять человек с коронавирусом умерли в Кузбассе: самому пожилому было 86 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вновь увеличилось число умерших пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. На утро 6 декабря зафиксировано 399 случаев летального исхода.

За минувшие сутки в регионе скончались еще пять пациентов – у каждого из них ранее диагностировали COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб области.

У женщины 1958 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек.

У мужчины 1982 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

У мужчины 1934 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии.

У мужчины 1985 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1949 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

Напомним, на утро 6 декабря коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 177 человек. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 997 человек.

Кроме того, 234 пациент выписан. Таким образом, от COVID-19 вылечились уже 18 394 жителя региона. Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3204 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 805 человек.

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