Еще у 177 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного межведомственного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе на 177 человек выросло число заболевших коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии заболели уже 21 997.

Есть и рост числа выздоровевших: на утро 6 декабря еще 234 человека, у которых ранее подтвердились тесты на коронавирус, выздоровел и выписан. человека. Таким образом, число выздоровевших достигло 18 394 человек.

Одновременно с этим, статистику летальных исходов за минувшие сутки пополнило еще пять случаев.

У женщины 1958 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек.

У мужчины 1982 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

У мужчины 1934 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии.

У мужчины 1985 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1949 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3204 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 805 человек.

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