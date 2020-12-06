Снова лидер: в Новокузнецке выявили больше всего заболевших коронавирусом Фото: Екатерина РОМАНОВА

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал свежие данные по числу новых заболевших коронавирусом в Кузбассе. Как оказалось, больше всего человек с положительными тестами на ковид выявили в Новокузнецке.

На утро 6 декабря в Новокузнецке коронавирус подтвердился еще у 37 горожан. В Кемерове 18 новых заболевших, в Междуреченске – 18, в Прокопьевске – 13, в Осинниках – 11. По семь человек заболело в Белове, Киселевске и Ленинске-Кузнецком. В Юрге шесть заболевших, по пять человек заболело в Новокузнецком МР и Таштагольском МР. По четыре новых пациентов с коронавирусом в Березовском, Калтане и Тайге, по три – в Полысаеве, Беловском МР и Топкинском МО, по два – в Кранобродском и Гурьевском МР, по одному – в Анжеро-Судженске, Мариинском МР, Чебулинском МО и Яйском МР.

Напомним, на утро 6 декабря коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 177 человек. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 997 человек. одновременно с этим пять человек с коронавирусом умерли. Число летальных исходов достигло 399.

Кроме того, 234 пациент выписан. Таким образом, от COVID-19 вылечились уже 18 394 жителя региона. Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3204 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 805 человек.