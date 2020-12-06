Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. О том, в каких территориях выявлены новые заболевшие, сообщает оперативный штаб.

Так, лидером по числу новых заболевших стал Новокузнецк. Здесь диагноз подтвердился сразу у 37 человек. В Новокузнецком районе – пять заболевших. Общее число – 4677 и 296 соответственно.

В Кемерове COVID-19 подтвердился сразу 32 жителей. В общей сложности с начала пандемии здесь заболели 4413 человек.

Еще 18 человек заболели в Междуреченске. Здесь общее число пациентов с коронавирусом достигло 2283.

На 13 человек выросло число заболевших в Прокопьевске, а в Осинниках – на 11. Общее число пациентов с коронавирусом достигло 1217 и 712 соответственно.

По семь новых случаев заболевания в Белове и Киселевске. Общее число - 1297 и 986 соответственно.

В Юрге шесть новых заболевших ковидом, а в Таштагольском муниципальном районе – пять. Общее число заболевших с начала пандемии составило 402 и 294 человека соответственно.

По четыре новых случая коронавируса в Березовском, Калтане и Тайге. Общее число заболевших – 256, 232 и 85 соответственно.

По три человека на утро 6 декабря заболели в Полысаеве, Беловском муниципальном районе и Топкинском муниципальном округе. Общее число заболевших – 241, 283 и 162 человека соответственно.

В Гурьевском муниципальном округе и Краснобродском – по два новых случая заболевания общее число заболевших – 186 и 116 соответственно.

Еще по одному случаю заболевания медики выявили в Анжеро-Судженске, Мариинском муниципальном районе, Чебулинском и Яйском муниципальных округах.

Напомним, на утро 6 декабря коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 177 человек. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 997 человек. Одновременно с этим пять человек с коронавирусом умерли. Число летальных исходов достигло 399.

Кроме того, 234 пациент выписан. Таким образом, от COVID-19 вылечились уже 18 394 жителя региона. Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3204 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 805 человек.

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