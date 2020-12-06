Жительница Кузбасса украла телефон у курьера и ограбила два магазина Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жертвой нечистой на руку женщины стал курьер из Междуреченска. Как оказалось, он – не единственный пострадавший.

30-летний житель Междуреченска работает курьером по доставке медикаментов. В один из дней он привез партию лекарств в аптеку, стал разгружать машину, оставив двери открытыми. Когда разгрузка была завершена, оказалось, что из автомобиля пропал смартфон стоимостью 10 000 рублей. Мужчина тут же обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка вскоре задержали похитительницу телефона. Ею оказалась 39-летняя горожанка, за плечами которой имеется судимость. Она похитила телефон, а потом сдала его в комиссионный магазин за три тысячи рублей. Более того, потом выяснилось, что женщина причастна к двум кражам из местных супермаркетов.

- Следователем ОМВД России по Междуреченску возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ведомства. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. На время следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.