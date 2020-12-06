Порывистый ветер и морозы: какой будет погода в понедельник в Кузбассе Фото: Василий Вахрин

В первый рабочий день наступающей недели в Кузбассе будет морозно и ветрено. Об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр.

В ночь на 7 декабря в Кузбассе температура воздуха местами опустится до -21…-26 градусов, однако в большинстве территорий она будет держаться в пределах -13…-18 градусов. В Кемерове – от 16 до 18 градусов мороза. Синоптики прогнозируют дым, дымку, изморозь, ночью местами, а утром на большей чести территории Кузбасса пройдет небольшой снег.

Днем по области потеплеет до -10…-15 градусов, а местами будет намного теплее: -4...-9 градусов. В Кемерове ожидается от 10 до 12 градусов мороза.

Отметим также, что скорость юго-западного ветра составит 2-7 метров в секунду. При этом ночью его порывы могут достигать 13 метров в секунду, а днем – 15.