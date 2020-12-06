Горящую в гараже машину очевидцы сняли на видео в Кемерове. Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".

Очевидцы сняли на видео горящую машину. При этом автомобиль на момент начала пожара находился в гараже.

Кадры видео с места пожара невольные свидетели чрезвычайного происшествия разместили в социальных сетях. Камера запечатлела автомобиль, который находится на въезде в гараж. Из помещения идут густые клубы дыма, а под автомобилем виден огонь.

-Кемерово. Между улицами Ворошилова и Волгоградская. Загорелся автомобиль в гараже, - так подписали видео его авторы, ставшие свидетелями пожара.

На видео также запечатлено, как пожарные буквально в считанные секунды тушат пожар. Что именно стало его причиной, при каких условиях случилось возгорание, на данный момент устанавливают специалисты. Так же им предстоит выяснить, в каком состоянии находился легковой автомобиль, пострадавший от огня.