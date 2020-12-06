Высокий мужчина в камуфлаже пропал в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Родные и близкие, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 60-летнего Шавката Мухамеджанова, жителя города Тайга. На сегодняшний день известно, что мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 4 декабря нынешнего года. С тех пор он не выходил на связь с родными и близкими, а его местонахождение остается неизвестным.

Волонтеры поисково-спасательного отряда делают особый акцент на том, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные с проседью, глаза зеленые.

В день исчезновения был одет в темно-зеленую камуфляжную зимнюю куртку с черным воротником, черные спортивные штаны, серую вязаную шапку, валенки на резиновой подошве.

Если вы готовы присоединиться к поискам или владеете информацией о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтерам «Лизы Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.