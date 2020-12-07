По часовой стрелке: в Новокузнецке изменили схему движения автобуса

По часовой стрелке: в Новокузнецке схему изменили движения автобуса Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Новокузнецке в ходе транспортной реформы еще один автобусный маршрут меняет схему движения. Автобус №50 будет ходить теперь по часовой стрелке.

С 7 декабря маршрут №50 будет ходить в обратном направлении. Такое решение принято по многочисленным просьбам граждан об изменении схемы движения. Таким образом, транспортная доступность для жителей улицы Дружбы и улицы Кутузова должна улучшиться. В пресс-службе Управления по транспорту и связи города Новокузнецка отметили, что наименование маршрута регулярной перевозки теперь будет «Левый берег (ул. Кирова,94) - Горбольница N 2 - Левый берег (ул. Кирова, 94)».

Схема движения автобуса по остановкам будет следующей: Левый берег (улица Кирова, 94), Юбилейная, Универсам, Комсомольская площадка, Горбольница N 2, Космос, Кутузова, Океан, Транспортная, Вокзал (платформа №16), Сад Металлургов, Драмтеатр, СибГИУ, Гостиница «Новокузнецкая», Сити Молл, Музей искусств, Цирк, Терсь, Левый берег (улица Кирова, 94).

- Просим заранее планировать поездку, приносим извинения за доставленные неудобства, - обратились к горожанам в УТиС Новокузнецка. - Дополнительная информация о работе общественного транспорта Новокузнецка по телефону горячей линии МКУ ЦДС 740-195, 8-800-600-4770 (звонок бесплатный).

Напомним, транспортная реформа в Новокузнецке стартовала 18 ноября и сразу вызвала негодование горожан. В первый же день из-за не вышедших на линии автобусов многие опоздали на работу. Кроме того, оказалось, что водители не только не ознакомлены с маршрутами, но и попросту не знают город. За ходом реформы в Новокузнецке следят замгубернатора Андрей Панов и Сергей Рубан, министр транспорта и связи региона. Сейчас ситуация понемногу налаживается.

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