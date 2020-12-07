Врач из Кузбасса рассказал о заразности пациентов с неподтвержденным ковидом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный врач междуреченской городской больницы Степан Ронзин рассказал, когда человек перестает быть опасен для окружающих, если он, предположительно, заболел коронавирусом.

Нередко кузбассовцы с признаками ОРВИ чувствуют себя относительно хорошо, не делают тестов на коронавирус и при этом лечатся дома. Однако если есть некоторые признаки CJVID-19, это может указывать на бессимптомную форму болезни. Как понять, когда безопасен для окружающих, если заболел, предположительно, коронавирусом?

Отвечая на этот вопрос, главврач междуреченской городской больницы Степан Ронзин отметил, что многие кузбассовцы лечатся на дому с симптомами, похожими на коронавирус: у них поднимается температура, появляется насморк и кашель, а вот обоняние и вкус пропадают. Это дает основание предполагать, что у заболевшего – COVID-инфекция.

- Вне зависимости от того, обращался ли человек за медпомощью, или лечился дома. В любом случае нужно изолироваться, дабы не заразить других. И в любом случае необходимо не менее двух недель провести дома после исчезновения всей этой симптоматики. Дабы не передать вирус другому человеку», — рассказал Степан Ронзин.