Дорога-дублер появится у кемеровского проспекта Шахтеров Фото: Екатерина РОМАНОВА

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» будет работать и в 2021 году, и в рамках этого проекта в Кемервое появится еще одна дорога, которая поможет разгрузить проспект Шахтеров.

Речь идет о строительстве участка дороги на улице Институтской: он соединит Сосновый бульвар и Кузбасский проспект, став своеобразной дорогой-дублером проспекта Шахтеров. В рамках капитального ремонта Соснового бульвара уже отремонтирован участок от бульвара до улицы Терешковой, а уже в апреле работы начнутся на участке между поворотом на кардиоцентр и бульваром Шахтеров, рядом со строящимся физкультурно-оздоровительным центром. Здесь расширят проезжую часть, обустроят тротуары, ливневую канализацию, освещение, установят светофор.

После всех работ улицы Институтская станет дорогой-дублером проспекта Шахтеров, разгрузив основную магистраль Рудничного района.